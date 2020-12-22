Попавший в больницу после ДТП врач лежит в «ковидном» центре со 100% поражения легких

Супруга пояснила, что он изначально пролежал в больнице Екатеринбурга четыре дня, затем у мужа поднялась высокая температура. Врачи взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. В Областной больнице решили направить пациента в «ковидный» центр в Верхней Пышме.