Попавший в больницу после ДТП врач лежит в «ковидном» центре со 100% поражения легких

Врач-эпидемиолог, которого 25 ноября в Екатеринбурге сбила машина, до сих пор находится в больнице. У него 100% поражения легких из-за коронавируса.

По словам его жены, он подхватил инфекцию от соседа по палате и его перевезли в Верхнюю Пышму из Областной больницы. Супруга пояснила, что он изначально пролежал в больнице Екатеринбурга четыре дня, затем у мужа поднялась высокая температура. Врачи взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. В Областной больнице решили направить пациента в «ковидный» центр в Верхней Пышме. По словам жены, его везли полтора часа без верхней одежды, а на улице был мороз. Полтора часа его так везли, в халате и тапочках. Там еще он два часа в холодном приемнике просидел, ему, естественно, стало хуже,рассказала женщина Е1. По словам жены, 6 декабря 32-летнего Александра перевели в реанимацию, у него 100% поражения легких. Он находится там до сих пор в тяжелом состоянии. Врач мне говорит: «Молитесь». Это наша медицина? Современные технологии, а мне молиться надо,жалуется жена. Медики скорой помощи, которые перевозят пациентов из одной больницы в другую рассказали, что стараются забирать верхнюю одежду вместе с больным. Однако если пациент в тяжелом состоянии, тогда делают исключение. Напомним, ДТП произошло 25 ноября. Иномарка вылетела на тротуар, сбила человека и врезалась в забор. Затем водитель доставил пострадавшего в больницу и уехал, оставив его в приемном отделении. На Урале водитель сбил врача-эпидемиолога, привез его в больницу и сбежал

