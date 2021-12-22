Выселения боится многодетная семья в Екатеринбурге из-за блокировки сайта кооператива

Семья с тремя детьми переживает, что из-за блокировки сайта жилищного кооператива, она может остаться без квартиры. Супруги переехали в Екатеринбург и купили двухкомнатную квартиру на улице Евгения Савкова, 7 у ЖК Best Way.

Ипотеку супруги брать не хотели, к тому же у них не хватило бы дохода, а потому они вступили в кооператив, когда проживали в Кемеровской области. Семья внесла 35% от цены квартиры и через год ожидания в очереди уже смогла приобрести жилье в Екатеринбурге. Теперь они возвращают паи, которые направляются на приобретение квартир для других участников, поясняет екатеринуржец Валерий Е1. По словам супруга, каждый месяц они исправно оплачивали счета. Однако во время очередного платежа семья обнаружила, что сайт заблокирован. Программа, по словам Валерия, работает в рамках закона. Кооператив работал 7 лет без проблем. Однако сейчас, рассказывает мужчина, он был приравнен к финансовой пирамиде. Роскомнадзор заблокировал сайт и платежи внести не представляется возможным. При этом, в случае просрочки жильцов могут выселить, говорит мужчина. Он отметил, что внесение оплаты возможно только через сайт. В Генпрокуратуре РФ добавляют, что по итогам совместных проверок с Центробанком в отношении кооператива и аффилированных организаций возбуждено и расследуется уголовное дело за организацию деятельности по привлечению денежных средств. Сами же пайщики утверждают, что все законно, а члены помогают выкупать друг другу квартиры.

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