Педагоги Екатеринбурга борются с интимными фото детей в сети листовками и брошюрами

Нередко позже начинается травля и шантаж несовершеннолетних, а взрослые даже не в курсе происходящего. Несмотря на очевидные нарушения закона, сообщества с тысячами подписчиков продолжают существовать, на стенах в соцсетях ежедневно появляются фотографии школьников.

В полиции родителям подростков советуют оперативно реагировать на ситуацию и писать заявление. Чиновники из Департамента образования администрации Екатеринбурга также в курсе проблемы.

Здесь корреспонденту TagilCity.ru заявили, что сейчас в школах Екатеринбурга ведется активная работа по профилактике неправильного поведения школьников в социальных сетях. 23 ноября 2017 года в городе прошла встреча «Внимание! Буллинг! Кибербуллинг», на которой участники обсудили проблему и виды помощи ребенку, оказавшемуся в сложной ситуации.

Примерно в это же время в социальной сети появилось несколько новых екатеринбургских сообществ с интимными снимками школьников. Все они действуют по сегодняшний день.

Недавно список жертв публикаций пополнили ученицы школ № 127, 147, 16 и других учебных заведений города. О мерах профилактики рассказало руководство Департамента образования Екатеринбурга.

Второй год реализуется проект «Социально-психологическая безопасность образовательной среды» для педагогов-психологов. Одна из тем проекта «Кибербуллинг. Что это такое?», которая посвящена основам психологической безопасности в интернете, - написано в официальном ответе Департамента образования Екатеринбурга.

Также, по словам чиновников, для учителей в школы передали буклет «Внимание: кибербуллинг!» и брошюру «Интернет: ресурсы и опасности для ваших детей». Кроме этого, проблему обсудят в феврале на одной из секций городского родительского собрания «Екатеринбургская семья – территория здоровья!»

В департаменте заявляют, что для решения проблемы важно поддерживать взаимодействие родителей и преподавателей школ.

Профилактическую работу с помощью распространения буклетов и листовок чиновники ведут, но сейчас группы в социальных сетях продолжают существовать. В планах администраторов – новые публикации и обсуждение финансовых условий по удалению информации о жертвах.

До директоров перечисленных школ учреждений корреспонденту TagilCity.ru в течение двух дней дозвониться не удалось.