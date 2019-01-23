Танку Т-34-85 из Нижнего Тагила исполнилось 75 лет

23 января 1944 года танк Т-34-85 был принят на вооружение Красной Армии. Его называют «Оружием Победы». Его разработкой занимались специалисты Уральского танкового завода №183 под руководством Александра Морозова. Всего в СССР были выпущены 16 742 машины. Заводы в Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле и Омске собирали Т-34-85. Однако конструкторская документация принадлежала тагильскому конструкторскому бюро (ныне АО «УКБТМ»).

В 1945 году производство этих танков прекратилось. После этого Т-34-85 находились в действии до начала 1970-х годов. Затем часть из них была переделана в инженерную технику военного и гражданского назначения, еще одна часть была отправлена на базы хранения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.