Художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт «Что мы будем делать завтра, если сегодня некому верить?».

Надпись появилась в Екатеринбурге на улице Вайнера. 22 января Радя сообщил о в телеграм-канале, что он является автором. Он пишет, что люди живут обычной жизнью и «строят будущее, как умеют» Но зачем строить красивый дом, когда вокруг растет ГУЛАГ? Я не могу не думать об этом, не могу оставаться в стороне. У свободы много воплощений, и улица — одно из главных, это я знаю точно,написал Радя. Напомним, в 2020 году по версии журнала Forbes Тима Радя занял второе место в номинации «Человек года в культуре», обогнав рэпера Моргештерна и уступив только журналисту Юрию Дудю. Художник из Екатеринбурга Тима Радя обогнал Моргенштерна в голосовании Forbes

