Тагильский водитель «скорой» пожаловался на мешающие работе машины у больницы

Тагильский водитель скорой помощи пожаловался, что работе медиков мешают припаркованные автомобили у Демидовской больницы.

11 января работники скорой помощи подъехали к приемному покою Демидовской горбольницы на улице Горошникова, 37. Они привезли пациента с кровотечением желудка, которого пришлось вести в здание пешком, вместо того, чтобы нести на носилках, пишет водитель в паблике «Инцидент Нижний Тагил» Причиной этого стали припаркованные машины, которые не дали скорой помощи подъехать к медучреждению. Тагильчанин пишет, что так такие ситуации происходят часто и возмущается поведению водителей. Данный вопрос нами уже неоднократно поднимался и обсуждался в администрации ДГБ. Они со своей стороны сделали все: и знаки, и таблички. Но вот водители-посетители никак не хотят на территории больницы соблюдать ПДД, увы…пишет подписчик. Кроме того, он отмечает, что часто в автомобилях вообще никого нет и приходится искать владельцев. Также они перегораживают пандус, по которому медики закатывают и выкатывают пациентов. Video: «Инцидент Нижний Тагил» Напомним, в Нижнем Тагиле неубранный снег и припаркованные автомобили мешают вывозу мусора из дворов. Небрежная парковка и снежные валы усложняют вывоз мусора из дворов Нижнего Тагила

