«ВКонтакте» подарит 2,5 миллиона рублей молодым программистам
23 февраля, 09:40Общество
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В социальной сети «ВКонтакте» в скором времени стартует чемпионат по программированию «VK Cup» среди молодых специалистов от 14 до 23 лет.
Участникам позволено объединяться в группу до двух человек или выступать индивидуально.
Предварительный отбор состоится на базе площадки «Codeforces». Начальные этапы назначены на 25 февраля и 2 марта. Организаторы чемпионата обещают привычные алгоритмические соревнования, а также нестандартные задания.
В августе 20 команд, которые победят в первых этапах, сразятся в финале «VK Cup» в Санкт-Петербурге. Призовой фонд, общая сумма которого – 2,5 миллиона рублей, будет соответствовать круглым числам в двоичной системе исчисления:
- 1 место – 1048576 рублей
- 2 местo – 524288 рублей
- 3 местo – 262144 рубля
- 4-8 места – 131072 рубля
Первый чемпионат «VK Cup» был проведен в 2012 году. В состязании программистов приняли участие 2736 команд, которые представили 52 страны мира.
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