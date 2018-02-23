«ВКонтакте» подарит 2,5 миллиона рублей молодым программистам

Участникам позволено объединяться в группу до двух человек или выступать индивидуально.

Предварительный отбор состоится на базе площадки «Codeforces». Начальные этапы назначены на 25 февраля и 2 марта. Организаторы чемпионата обещают привычные алгоритмические соревнования, а также нестандартные задания.

В августе 20 команд, которые победят в первых этапах, сразятся в финале «VK Cup» в Санкт-Петербурге. Призовой фонд, общая сумма которого – 2,5 миллиона рублей, будет соответствовать круглым числам в двоичной системе исчисления:

1 место – 1048576 рублей

2 местo – 524288 рублей

3 местo – 262144 рубля

4-8 места – 131072 рубля

Первый чемпионат «VK Cup» был проведен в 2012 году. В состязании программистов приняли участие 2736 команд, которые представили 52 страны мира.