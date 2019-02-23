Глава управления образования Среднеуральска 3 года утаивала сведения об имуществе

В течение 2015, 2016 и 2017 годов Кулагина не указывала в декларациях о доходах того, что является нанимателем квартиры в общежитии с 1999 года. По результатам проверки, в адрес исполняющего обязанности главы администрации Среднеуральска Алексея Костыгина городским прокурором вынесено представление о привлечении начальника управления образования к дисциплинарной ответственности.

В отношении имущества Светланы Кулагиной проводится уже не первая проверка. В частности, в 2016 году был выявлен факт предоставления ей администрацией ГО Среднеуральск в лице осужденного за коррупционные преступления главы городского округа Бориса Тарасова служебной квартиры, которая вскоре мэрским постановлением была в отсутствие правовых оснований переведена в разряд муниципального жилья. А муниципальную квартиру можно было приватизировать уже в личную собственность,сообщил председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев.