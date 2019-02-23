Верхнесалдинское МУП «Городское УЖКХ» взимало оплату без учёта показаний счётчика
В действиях одного из коммунальных МУПов верхнесалдинская полиция усмотрела признаки преступления, связанного с принуждением к заключению сделки. Коммунальщики настойчиво уговаривали жильцов вверенных домов перезаключать договора и выставляли оплату по тарифу, несмотря на наличие приборов индивидуального учёта.
В 2017 году, как следует из свидетельств жильцов домов, которые обслуживало МУП «Городское УЖКХ», организация настоятельно рекомендовало перезаключить договора на оказание услуг по теплоснабжению. В результате в платёжные ведомости начали попадать суммы, рассчитанные не из показаний счётчиков, а взятые в соответствии с тарифом. При этом повышение произошло также и для тех, кто договор перезаключать отказался. Действия организации вызвали многочисленные жалобы верхнесалдинцев и привлекли внимание депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, который обратился с депутатским запросом в полицию.
В действиях должностных лиц МУП «Городское УЖКХ» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»,сообщил в ответ на запрос начальник Верхнесалдинского МО МВД России Павел Пайцев.
На данный момент правоохранительные органы проверяют деятельность предприятия и законность взимаемой оплаты с жителей, сообщается на Facebook-странице Ионина.