Верхнесалдинское МУП «Городское УЖКХ» взимало оплату без учёта показаний счётчика

В 2017 году, как следует из свидетельств жильцов домов, которые обслуживало МУП «Городское УЖКХ», организация настоятельно рекомендовало перезаключить договора на оказание услуг по теплоснабжению. В результате в платёжные ведомости начали попадать суммы, рассчитанные не из показаний счётчиков, а взятые в соответствии с тарифом. При этом повышение произошло также и для тех, кто договор перезаключать отказался. Действия организации вызвали многочисленные жалобы верхнесалдинцев и привлекли внимание депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, который обратился с депутатским запросом в полицию.