«Нижний Тагил люблю, но хочу сбежать». Что думает о городе тагильская молодежь

Дмитрий Шумков — 25 лет, кредитный специалист

Дмитрий Шумков

Живу в Тагиле всю свою жизнь. Раньше жил на Вагонке, потом переехал в центр. Поменял очень много профессий. Работал в большей части в сфере обслуживания: барменом, продавцом, директором магазина, торговым представителем, кальянщиком. Сейчас работаю кредитным специалистом в банке. Нравится ли работа? Больше нет, чем да. Но смотря на рынок вакансий в Нижнем Тагиле, это, считаю, неплохая работа. Я на самом деле вообще никогда не хотел этим заниматься, но на безрыбье и рак рыба.

В свободное время: сноуборд, кальян. Кальян даже больше. Пытаюсь развиваться в этом направлении, а в мечтах, даже открыть что-то своё связанное с кальянами. В Тагиле это сейчас актуально. Как бы это не было смешно, но зарабатывание на вредных привычках приносит доход.

Дмитрий Шумков

В Тагиле очень много досуга, если посмотреть поглубже. Это не только кафе и кинотеатры. Очень много услуг предлагают: начиная от катания на хаски, лазертага, страйкбола, тех же самых сноубордов. Есть чем заняться в Тагиле, даже несмотря, что город не миллионник. Хочу ли уехать отсюда? Больше да. Есть перспектива уехать в Краснодар из-за экологии, климата, людей. Как ни крути, Тагил — это город заводов, зон. В Тагиле остаются, в основном, только те, кто получают средне-специальное техническое образование с перспективой выйти на какую-то промышленность. Те, кто получает образование в других сферах, чаще всего уезжают. Что здесь нравится? Ну это родной город. Всё уже стало родным. В Тагиле нравятся друзья, зимы. Как бы это банально не звучало, зима в Тагиле, на Урале хороша. Становится красиво. Не нравятся, наверное, здесь больше люди. Они агрессивнее, чем в городах-миллионниках. Все более замкнутые. Какая у меня мечта? Как и у многих: семья, заниматься тем, что нравится. Хочется кайфовать от жизни, заниматься любимым делом и получать какую-то финансовую выгоду. Жизнь хочу прожить так, чтобы было, что потом рассказать внукам, детям, если они будут. Хочу что-то поменять, внести своё, не быть просто Димой с Нижнего Тагила. Внести своё имя в историю, хотя бы в небольшую.

Александра Пушкарева — 22 года, управляющая баром

Александра Пушкарева

Работать нравится, потому как не могу назвать это прям суровым словом «работа». Здесь я могу быть собой, меня никто не принуждает общаться с неприятными людьми, делать то, что объективно я считаю ненужным другим, как гостям, так и персоналу.

Моя первая работа в 16 лет тоже была связана с общепитом, тогда я и поняла, что в этой сфере мне комфортно. Всегда разные люди с их разными мнениями и характерами, это развивает тебя как человека, становишься более открытым и понимаешь, насколько люди «разношерстные». Сейчас уже думаю о другой сфере работы, но общепит скорее всего все равно оставлю, хотя бы как хобби.

После школы были планы поступать точно на заочное, так как надо было помогать семье ставить себя на ноги. Сперва поступила на «Гостиничный сервис» в УрГЭУ Синх в Екатеринбурге, но группа, о чем я узнала уже в ноября, не набралась и меня отправили на «Международный менеджмент». Вот кому сейчас нужен менеджер без опыта работы? Моральные силы закончились к последнему курсу. Тогда я решила уже не насиловать себя и возобновить обучение, когда сама буду готова.

Александра Пушкарева

Свободное время уделяю семье, бесконечной уборке квартиры с котом-дестройщиком, иногда встречаюсь с друзьями. После энергозатратных смен бывает просто хочется лежать и наслаждаться тем, что ты не делаешь абсолютно ничего. Это восхитительное чувство. Иногда с любимым ходим куда-нибудь покушать, но любви у меня нет ни с одним из заведений. Мне хватает тусовок в баре. Желания внедрять их ещё и в свои выходные-абсолютно никакого. К театрам и выставкам я всегда была холодна, ведь можно посмотреть все, что интересует, через телефон, без расхаживаний по залу с задумчивым лицом.

Тагил я одновременно и люблю, и хочу поскорее из него сбежать. Здесь все знакомо, есть уже свои подвязки, если вдруг что. Но люди тут чаще всего без огонька в глазах, унылые и загнанные в свои проблемы. Да и экология, воздух. Когда происходят крупные выбросы — хочется сбежать куда-нибудь подальше, просто я очень восприимчива на подобные изменениям.

Моя мечта — это знать, что у родителей все в порядке, что они наконец будут проживать свою жизнь так, как этого хотят они, а не как сложатся обстоятельства. Ну и ещё хочу несколько кошек и собак в своём домике где-нибудь со свежим воздухом. Люблю животных и возможность дышать не выбросами.

Вадим Истомин — 26 лет, электромонтажник

Вадим Истомин

Моё призвание — это электромонтаж. Когда учился, не думал, что буду работать по профессии, но вошёл во вкус, реально заболел этим. Получаю огромное удовлетворение от работы. Увлёкшись работой, иногда даже забываю есть и спать, настолько я этим болен. Чувствую себя родителем или даже творцом, когда делаю электропроводку, собираю щитки.

Вадим Истомин

И ещё свою спортивную деятельность тоже считаю своей работой, хоть она и не приносит прибыли. С октября 2019 я являюсь президентом нижнетагильской федерации армрестлинга. А до этого 6 лет был выступающим спортсменом. Тренировался один и ездил на все соревнования один. Мечтал о сильной команде, чтобы вместе тренироваться и выступать. Приезжать командой на какой-либо турнир, всех рвать, и чтобы все знали, что эти лютые ребята из Тагила. Потихоньку иду к этой цели. Сейчас у нас собралась небольшая, но дружная команда, пока что нас 7 человек.

Вадим Истомин

Эти наши спортивные мероприятия и тренировки и есть наш досуг. Мне очень нравится, что меня окружают люди, которые так верны своему делу.Не нравится, что спортсмены, представляющие свой город на соревнованиях, не получают от города никакой поддержки. Ездишь на соревнования за свой счёт, платишь за тренировки. Я может ещё вывожу, но у кого-то из моих коллег семья, дети, кто-то учится и все эти затраты сказываются. Хотелось бы вообще, чтобы спорт был более доступным. Из Тагила уезжать не хочу, всё нравится в общем, всё нормально. Мечтаю всегда заниматься любимым делом, развиваться, тренироваться.

Александр Юрлов — 25 лет, библиотекарь

Александр Юрлов

Родился в Тагиле и живу здесь всю жизнь. Совершенно не предполагал, что так сложится. Работа близка к моему основному образованию, но я нашёл её случайно. А потом нашёл себя в этой работе и сейчас вполне могу назвать себя счастливым человеком. В свободное время я люблю кататься на роликах, бить боксёрскую грушу и читать книжки.

Александр Юрлов Фото: Александр Юрлов

Когда я слышу причитания о том, что в Тагиле мало досуга, я старчески ухмыляюсь и вспоминаю 2007 год, когда из доступных развлечений нам были предложены только поездка в Екатеринбург и локальный сервер в Counter-Strike. В этом плане город заметно вырос. А самое главное — есть спрос. Не достать билеты в театр, часто заполнены кинотеатры, в некоторые дни в барах негде яблоку упасть, заполняются скейтпарки и тренажёрные залы. Неужели так выглядит культурный упадок?

Александр Юрлов

В Тагиле есть очень притягательная черта: он видится мне промежуточным вариантом между большим и маленьким городом. Мне не удаётся отнести его ни к одной из этих групп. Очень нравится, как меняется молодёжь. Помните времена, когда приходилось объяснять странным незнакомым людям длину ваших волос и цветные штаны? Забудьте, здесь такого больше нет. У нас восхитительные молодые люди и совершенно не важно, покинут они Тагил или останутся здесь.

Не разделяю идею «переезд ради переезда». Я сторонник того подхода, что свой нынешний город нужно перерасти: нужно взять всё, что он тебе даёт. Убеждён, что посредственный человек одинаково посредственен и в «Тагильской лагуне», и в «Москве Сити», и на Дворцовой площади. У меня есть мечта. Я хочу посетить много стран и воочию увидеть разные человеческие культуры и общества. Уверен, что путешествия — это один из главных драйверов для роста и развития личности. Если рано или поздно я перерасту этот город — я, конечно, уеду. Но я благодарен Тагилу за то, что он даёт мне на этом жизненном этапе.

Денис Антипин — 24 года, сварщик УВЗ

Денис Антипин Фото: Денис Антипин

Живу в Тагиле уже давно, год девятый-десятый, наверное. До этого жил под Оренбургом в посёлке городского типа. Работа нравится, в первую очередь, потому что ты рассчитываешь на себя, свой опыт и свои силы, хотя сейчас и не особо стабильное время на предприятиях и вообще в целом. Профессию я выбрал не осознанно, но по прошествии времени не жалею, что я отучился и у меня есть специальность. Она выступает в роли подушки безопасности. Даже если я и сменю род деятельности всегда смогу прокормить себя и свою семью.

А хобби у меня является занятие музыкой: игра на гитаре, работа в звукозаписывающих программах. Мне нравится творчество в разных гранях. Если у меня будет больше опыта в области создания и обработки музыки, я бы превратил хобби в профессию, пока что это только планы и цели.

Денис Антипин

Досуг в Тагиле определяется тем, чем ты занимаешься, где работаешь. В целом, в центре есть куда сходить, да и в любом районе есть где посидеть, вкусно поесть и хорошо провести время.