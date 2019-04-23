Житель Екатеринбурга незаконно вывел из России в Казахстан 175 млн рублей

С января по апрель 2014 года мужчина делал денежные переводы, используя счет ЗАО, которое находилось под его контролем. В банк он представил недостоверные сведения о назначении переводов. Таким образом екатеринбуржец перевел 175 млн рублей в банк, расположенный в Казахстане.