Житель Екатеринбурга незаконно вывел из России в Казахстан 175 млн рублей
Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбуржец приговорён к 9 годам и 6 месяцам заключения за вывод 175 млн из России в Казахстан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
С января по апрель 2014 года мужчина делал денежные переводы, используя счет ЗАО, которое находилось под его контролем. В банк он представил недостоверные сведения о назначении переводов. Таким образом екатеринбуржец перевел 175 млн рублей в банк, расположенный в Казахстане.
В 2017 году мужчина привлекался судом к ответственности за аналогичные преступления.
Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей