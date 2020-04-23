В Екатеринбурге подтвердили наличие COVID-19 у двух скончавшихся больных ГКБ № 40
Сегодня, 13:20ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У двух пациентов ГКБ № 40, которые накануне скончались, был подтвержден коронавирус, сообщает E1 со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, в больнице № 40 лечат от коронавируса, но причиной смерти могло послужить другое заболевание.
Да, у больных, которые скончались, был коронавирус, но точные причины [смерти] будут названы только после проведения исследования, сказал Павел Креков.
Накануне в ГКБ № 40 Екатеринбурга скончались два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они были перевезены из ЦГКБ № 1. Как сообщал E1, у обоих пациентов были хронические заболевания. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей