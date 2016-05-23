Тагильские полицейские нашли малыша, который самовольно ушел из детского сада

На место происшествия приехали лейтенант полиции Виктор Молчанов и прапорщик Андрей Коршунов. Полицейские, выяснив приметы ребенка, организовали патрулирование кварталов. Однако поиск ребенка в близлежащих дворах не дал никаких результатов. Вскоре появилась информация, что пропавший мальчик был замечен в районе остановки по Октябрьскому проспекту. Но когда полицейские явились на место, 3-х летний беглец уже успел оттуда уйти.

Прапорщик Коршунов предложил коллеге проверить торговый центр, который находится поблизости, посчитав, что там множество вещей, которые могут вызвать интерес у малыша.

Профессиональное чутье не подвело полицейских – пропавший мальчик действительно находился в торговом центре. Правоохранители обнаружили малыша в окружении продавцов, которые хотели угостить ребенка какой-нибудь сладостью и развлечь играми.

Мальчик не испугался «дядей в форме» и охотно согласился покататься с ними на полицейской машине. Юного путешественника отвезли в полицейский участок, где его уже ждали обеспокоенные родители.

Сейчас инспекторам по делам несовершеннолетних предстоит выяснить все обстоятельства ухода 3-х летнего мальчика с территории детского сада.