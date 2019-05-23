Журналист вызвал телеведущего Соловьева на дуэль из-за «наследников бесов»
Журналист из Краснодара вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева из-за высказывания на фоне конфликтов вокруг Храма-на-Драме, пишет РИА Новости.
Причиной конфликта стало высказывание телеведущего в адрес жителей Екатеринбурга. Он назвал горожан «наследниками бесов», журналист считает, что Соловьев оскорбил не только жителей столицы Урала, но и «все уважающее себя общество».
Журналист призвал телеведущего выяснить отношения на ринге или иным удобным способом. При этом отказался прийти на передачу к Соловьеву, в случае если его пригласят.
Владимир Соловьев отреагировал на обращение журналиста и посоветовал ему вызвать на дуэль президента Америки Дональда Трампа, певицу Аллу Пугачеву и иных знаменитых личностей.
Пусть к Валуеву идет, если хочется подраться. Я думаю, он любит есть пельмени! процитировал Соловьева «Инфореактор».
Напомним, что пикеты у Храма-на-Драме начались 13 мая. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, который предложил провести народное голосование. Позже были размещены данные опросов ВЦИОМ, которые показали, что 74% горожан против строительства храма на месте Театрального сквера. 22 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что для Храма святой Екатерины выберут другое место.