Журналист вызвал телеведущего Соловьева на дуэль из-за «наследников бесов»

Причиной конфликта стало высказывание телеведущего в адрес жителей Екатеринбурга. Он назвал горожан «наследниками бесов», журналист считает, что Соловьев оскорбил не только жителей столицы Урала, но и «все уважающее себя общество».

Журналист призвал телеведущего выяснить отношения на ринге или иным удобным способом. При этом отказался прийти на передачу к Соловьеву, в случае если его пригласят.

Владимир Соловьев отреагировал на обращение журналиста и посоветовал ему вызвать на дуэль президента Америки Дональда Трампа, певицу Аллу Пугачеву и иных знаменитых личностей.

Пусть к Валуеву идет, если хочется подраться. Я думаю, он любит есть пельмени! процитировал Соловьева «Инфореактор».