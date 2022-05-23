Состояние школьных туалетов в Нижнем Тагиле поставлено на контроль

Состояние школьных туалетов в Нижнем Тагиле поставлено на контроль
Состояние школьных туалетов в Нижнем Тагиле поставлено на контроль
Сегодня, 15:52ОбществоФото: pixabay.com
В Министерстве образования Свердловской области взяли на контроль состояние школьных туалетов Нижнего Тагила.

Тагильский туалет попал в число победителей антирейтинга «Терпеть нельзя учиться!» бренда Domestos, сообщает ИА «Все Новости».

Уборная комната располагается в школе №50 Нижнего Тагила. Также в список победителей вошёл еще один туалет из Свердловской области, который находится в школе №4 города Новая Ляля.

Известно, что состояние школьных уборных на контроль взяли после публикаций об их состоянии.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что содержание всех школьных туалетов находится в ведении муниципалитетов и финансируется за счет городских средств.

Родителей просят сообщать о состоянии уборных по тел.: 312-00-04, добавочный 140 или 488.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
контрольтуалетобщественный туалет#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы