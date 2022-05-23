Состояние школьных туалетов в Нижнем Тагиле поставлено на контроль

Тагильский туалет попал в число победителей антирейтинга «Терпеть нельзя учиться!» бренда Domestos, сообщает ИА «Все Новости».
Уборная комната располагается в школе №50 Нижнего Тагила. Также в список победителей вошёл еще один туалет из Свердловской области, который находится в школе №4 города Новая Ляля.
Известно, что состояние школьных уборных на контроль взяли после публикаций об их состоянии.
В пресс-службе губернатора региона сообщили, что содержание всех школьных туалетов находится в ведении муниципалитетов и финансируется за счет городских средств.
Родителей просят сообщать о состоянии уборных по тел.: 312-00-04, добавочный 140 или 488.