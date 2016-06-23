Реконструкция детской игровой зоны у ДК им. Окунева ведётся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тагильчане, чьим любимым местом отдыха ранее был парк у ДК Окунева, сообщают, что ранее в парке располагался яблоне-черёмуховый сад, карусели, во время каникул продавалась сладкая вата, потому самые яркие воспоминания детства у жителей Вагонки нередко связаны именно с этим местом.

Жители окрестных домов отметили, что с началом реконструкции яблоне-черёмуховый сад в парке был уничтожен. Изначально срок сдачи в эксплуатацию реконструированного парка намечался на лето 2015 года.

Понятно, что кризис, понятно, что не до каруселей, но сад нужно вернуть! Пусть высадят деревья хотя бы! -- поделилась тагильчанка Лариса.

О ходе работ по реконструкции рассказали отделе по связям с общественностью УВЗ. На этот год запланированы работы по асфальтированию дорожек:

Реализация проекта рассчитана на несколько лет. Уже смонтированы несколько игровых площадок городка. В данный момент продолжается планировка территории. С июня по октябрь 2016 года запланировано выполнить часть работ по асфальтированию площадок, тротуаров и дорожек.

В следующем году в парке будут высажены деревья. Сроки сдачи парка в эксплуатацию не называются:

В 2017 г. в соответствии с проектом планируется высадить 155 шт. деревьев (яблоня сибирская, черемуха Маака, ель голубая и др.) и 2208 шт. кустарника (спирея, кизильник, дерен и др.).

В настоящее время территория парка закрыта для посещения и выглядит следующим образом: