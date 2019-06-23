Екатеринбуржец завоевал «Каннского льва» за ролик для Nike

Евгений Примаченко работает в рекламном агентстве Wieden+Kennedy. Компания тесно сотрудничает с Nike.

В ролике Примаченко показал путь Кастер Семени, южноафриканской атлетки, двукратной олимпийской чемпионки и чемпионки мира на дистанции 800 метров.