Екатеринбуржец завоевал «Каннского льва» за ролик для Nike
Сегодня, 15:59ОбществоФото: скриншот с видео
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Ролик екатеринбуржца Евгения Примаченко удостоен престижной награды «Каннский лев», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Евгений Примаченко работает в рекламном агентстве Wieden+Kennedy. Компания тесно сотрудничает с Nike.
В ролике Примаченко показал путь Кастер Семени, южноафриканской атлетки, двукратной олимпийской чемпионки и чемпионки мира на дистанции 800 метров.
Видео
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Видео: Youtube.com
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