Путин заявил о продлении стимулирующих выплат для врачей и соцработников

В своём обращении к нации Путин заявил, что стимулирующие выплаты и доплаты врачам должны быть продлены на июль и август, поскольку борьба с коронавирусом продолжается. Дополнительные выплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений — интернатов, домов престарелых. Эти выплаты продлены до 15 сентября и будут учитываться при расчете отпускных.