Путин заявил о продлении стимулирующих выплат для врачей и соцработников
Сегодня, 19:29ОбществоФото: скрин с видеообращения президента
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Президент России Владимир Путин объявил о продлении стимулирующих выплат для врачей и работников соцучреждений, которые работают с больными коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
В своём обращении к нации Путин заявил, что стимулирующие выплаты и доплаты врачам должны быть продлены на июль и август, поскольку борьба с коронавирусом продолжается. Дополнительные выплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений — интернатов, домов престарелых. Эти выплаты продлены до 15 сентября и будут учитываться при расчете отпускных.
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дополнительных выплатах медикам частных медучреждений за работу с коронавирусом.
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