96,6 балла составил средний показатель IQ в Свердловской области

Аналитик Анатолий Карелин на основании данных программы по оценке образовательных достижений учащихся составил карту IQ регионов Российской Федерации и произвел сравнение количественных показателей разных областей с другими странами.

Статистика показала, что коэффициент интеллекта в разных областях России отличается на 8,6 балла между самым высоким и самым низким показателями.

Свердловская область, где уровень IQ равен 96,6 балла, вошла в список регионов, набравших от 95 до 100 баллов. Сюда относятся Вологодская область, Пермский край, Татарстан и Башкортостан, Нижегородская область, Красноярский, Алтайский и Приморский края. Данные показатели соответствуют уровню коэффициента интеллекта в США, Финляндии, Украине и Беларуси.

Наивысший уровень IQ – 106,3 балла – набрала Москва. По мнению исследователя, коэффициент интеллекта каждого региона напрямую зависит от ВВП на душу населения, так как умственное развитие населения определяется наличием в области образовательных учреждений, роддомов, больниц.

Кроме Москвы, позицию лидерства по IQ разделили Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская (103,3) и Калининградская области (102,6). Аналогичный показатель демонстрируют Сингапур, Австрия, Германия, Италия и Голландия.

Сравниться с Китаем и Великобританией смогли Карелия, Архангельская область, республика Коми, Ивановская, Тульская области, Чувашия, Саратовская, Самарская, Омская и Новосибирская области. Все они набрали более 100 баллов.

Уровень IQ в таких регионах, как Якутия, Ставропольский край, Иркутская и Калужская области, республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, ниже – 95 баллов. Такой же коэффициент интеллекта у учащихся Израиля, Болгарии, Греции, Армении, Таиланда.