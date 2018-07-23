Двойные ценники были обнаружены покупателем в «Монетке» в Нижнем Тагиле

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Жительница района ГГМ в Нижнем Тагиле обнаружила в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 двойные ценники на товары. Когда она захотела приобрести товар по меньшей стоимости, ей отказали. Не помог разобраться в ситуации и администратор магазина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка по имени Светлана в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 обнаружила на товарах двойные ценники. С ними она подошла на кассу и пожелала приобрести товар по ценнику с меньшей стоимостью, но кассир отказалась принимать оплату. Вызванный администратор, со слов Светланы, не смогла объяснить наличие двух ценников и обосновать отказ отпускать товар по меньшей стоимости.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Покупательница обратилась по горячей линии контроля качества услуг и к местным журналистам. Через неделю, как сообщает «Тагил-ТВ», Светлане принесли письменные извинения и сообщили, что директор магазина и администратор уволены. Но, по информации покупателей, даже после этого случая двойные ценники всё равно встречаются на прилавках «Монетки» по Захарова, 7.
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