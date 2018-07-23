Нижний Тагил простился с народной артисткой России Изой Высоцкой

На панихиду пришли более 150 человек, среди них – коллеги, друзья и зрители Нижнетагильского драматического театра.

Прощальное слово произнес врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутат ЗакСо Вячеслав Погудин. Директор театра Ольга Анисимова зачитала письма, которые направили в Нижний Тагил представители Союза театральных деятелей России, Свердловского отделения СТД и министерства культуры Свердловской области.

Изольда Высоцкая родилась 22 января 1937 года. В 1956 году она познакомилась с будущим исполнителем Владимиром Высоцким, в 1960 году пара поженилась, однако спустя два года рассталась. 47 лет своей жизни Иза Высоцкая провела на сцене Нижнетагильского драмтеатра.