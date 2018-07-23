Здание заводоуправления в Нижнем Тагиле будет восстановлено к 2022 году

Врио главы города Владислав Пинаев вернулся из рабочей поездки в Екатеринбург, где среди прочих вопросов обсудил с главой Свердловской области идею восстановления здания бывшего заводоуправления по улице Ленина, 1. 23 июля прошла встреча между Владиславом Пинаевым и директором музея-заповедника Эльвирой Меркушевой, на которой стороны обсудили план предстоящих работ.

Как сообщает «Тагил-ТВ», уже имеется готовая концепция, основные положения которой нашли поддержку среди музейного сообщества. Основной целью восстановления комплекса является получение объекта, способного олицетворять понятия «горнозаводской цивилизации» и «горнозаводской культуры», отметила Эльвира Раисовна.

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