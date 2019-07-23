Правительство одобрило запрет на курение электронных сигарет в общественных местах
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство России поддержало предложение приравнять электронные сигареты к табачной продукции, об этом сообщается в официальном отзыве исполнительного органа власти.
Законопроект предлагает распространить закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, изменения могут коснуться оборота и рекламы электронных курительных устройств, в этом случае на них будут действовать те же нормы регулирования, что и для табачной продукции.
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