Правительство одобрило запрет на курение электронных сигарет в общественных местах

Законопроект предлагает распространить закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, изменения могут коснуться оборота и рекламы электронных курительных устройств, в этом случае на них будут действовать те же нормы регулирования, что и для табачной продукции.