Мэр Нижнего Тагила вошёл в состав группы по изменению Устава Свердловской области
В список состава рабочей группы призванной сформировать перечень изменений в Уставе Свердловской области вошёл мэр Нижнего Тагила, сообщает информационное «ФедералПресс».
После заявления Евгения Куйвашева о необходимости формирования рабочей группы по изменению устава, был заявлен список участников. В их число вошёл глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также в создание перечня корректировок устава примут участие следующие лица: мэр Каменск-Уральска Алексей Шмыков, спикер ЗакСо Людмила Бабушкина, депутаты ЗакСо Виктор Шептий и Алексей Кушнарев.
Также в эту группу включены: омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава Общественной палаты Александр Левин, советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда. В список юристов были включены Марат Саликов, Бронислав Гонгало и другие.
Для формирования изменений в уставе было выбрано 30 человек, в задачи которых будет входить внесение изменений в соответствие с новыми поправками в конституцию.