Мэр Нижнего Тагила вошёл в состав группы по изменению Устава Свердловской области

После заявления Евгения Куйвашева о необходимости формирования рабочей группы по изменению устава, был заявлен список участников. В их число вошёл глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также в создание перечня корректировок устава примут участие следующие лица: мэр Каменск-Уральска Алексей Шмыков, спикер ЗакСо Людмила Бабушкина, депутаты ЗакСо Виктор Шептий и Алексей Кушнарев.

Также в эту группу включены: омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава Общественной палаты Александр Левин, советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда. В список юристов были включены Марат Саликов, Бронислав Гонгало и другие.