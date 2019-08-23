Росстат сообщил о росте числа долгожителей

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По данным Росстата, в России восьмой год подряд растет число долгожителей, за последние два года показатель вырос на 17%, пишут «Известия».
На 1 января 2019 года в России насчитывалось 20,5 тысячи человек, которым исполнилось 100 и более лет. Из них 14,6 тысячи человек — женщины, мужчины — 5,8 тысячи человек.
Рост показателей объясняется появлением современных методов ведения статистики и учета населения. Кроме того, как сообщает заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин, число долгожителей будет только увеличиваться. Этому способствуют развитие медицины, появление современных методов диагностики, а также желание людей заботиться о своем здоровье.
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