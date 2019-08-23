Свердловчанка взяла двух приемных детей и лишилась денег

Детям от матери осталась квартира, непригодная для проживания. Там выбиты окна, разрушены пол и стены, там жгли костры и ночевали маргиналы. Однако все это время за квартиру накапливался долг. По закону, если дети унаследовали от матери недвижимость, то они наследуют и ее долги. Пока ребятам не исполнилось 18 лет, обязанности по выплате долга ложатся на законного представителя.

Алена обращалась в управляющую компанию, где ей пояснили, что им все равно, кто выплатит долг. Сумма составляет более 800 тысяч рублей. Женщина обратилась в суд. Также она обращалась в прокуратуру. Теперь она намерена просить помощи у президента России Владимира Путина.