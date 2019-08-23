Свердловчанка взяла двух приемных детей и лишилась денег
Жительница Каменска-Уральского Алена Слободчикова взяла из интерната двоих детей, а в итоге осталась должна за коммунальные платежи, которые накопила их погибшая мать, пишет Е1.
Детям от матери осталась квартира, непригодная для проживания. Там выбиты окна, разрушены пол и стены, там жгли костры и ночевали маргиналы. Однако все это время за квартиру накапливался долг. По закону, если дети унаследовали от матери недвижимость, то они наследуют и ее долги. Пока ребятам не исполнилось 18 лет, обязанности по выплате долга ложатся на законного представителя.
Алена обращалась в управляющую компанию, где ей пояснили, что им все равно, кто выплатит долг. Сумма составляет более 800 тысяч рублей. Женщина обратилась в суд. Также она обращалась в прокуратуру. Теперь она намерена просить помощи у президента России Владимира Путина.
В настоящий момент в рамках исполнительного производства у женщины арестованы банковские счета. Юристы утверждают, что это незаконно. Так как у должника можно вычитать не более 50% от дохода. Алена переживает, что теперь не сможет собрать детей к 1 сентября. Помимо двоих приемных детей, она воспитывает двоих собственных.