В Среднеуральске депутат лишён полномочий за недостоверные сведения об имуществе
Суд лишил полномочий депутата Думы городского округа Среднеуральск шестого созыва из-за предоставления недостоверных сведений в декларации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что один из депутатов в декларации за 2017 год не указал сведений о наличии в его собственности гаражного бокса. Прокурор города Верхняя Пышма внёс представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в адрес председателя Думы городского округа Среднеуральск.
Как оказалось, на заседании Думы не было принято решения о сложении депутатом своих полномочий. В связи с чем, прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Экс-депутат подал апелляцию на решение суда, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу, оставив решение без изменений.