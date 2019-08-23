В Среднеуральске депутат лишён полномочий за недостоверные сведения об имуществе

В ходе прокурорской проверки было установлено, что один из депутатов в декларации за 2017 год не указал сведений о наличии в его собственности гаражного бокса. Прокурор города Верхняя Пышма внёс представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в адрес председателя Думы городского округа Среднеуральск.

Как оказалось, на заседании Думы не было принято решения о сложении депутатом своих полномочий. В связи с чем, прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.