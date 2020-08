Сегодня в Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад. Участники проехали по главным улицам города — Первомайская, проспект Ленина и улица Мира, а также другим. Стартовали велосипедисты от площадки за КДК «Современник». Там же завершился заезд.

Как сообщил «Тагильский рабочий», на мероприятии собралось 139 человек. Большая часть присутствующих — это участники городского велоклуба. Также на мероприятии побывали воспитанники спортивной школы № 4, а также любители активного отдыха. В велопараде также принял участие кандидат на довыборы в гордуму Нижнего Тагила по одномандатному округу № 10, руководитель ФОК «Президентский» Александр Долгоруков. Напомним, сегодня в рамках мероприятия пройдут конкурсы с призами, а также состоится награждение победителей голосования, создавших лучшие парковки и веломаршруты. Велопарад проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также одним из основных условий является соблюдение правил дорожного движения.

