В Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад

Как сообщил «Тагильский рабочий», на мероприятии собралось 139 человек. Большая часть присутствующих — это участники городского велоклуба. Также на мероприятии побывали воспитанники спортивной школы № 4, а также любители активного отдыха.
В велопараде также принял участие кандидат на довыборы в гордуму Нижнего Тагила по одномандатному округу № 10, руководитель ФОК «Президентский» Александр Долгоруков.
Напомним, сегодня в рамках мероприятия пройдут конкурсы с призами, а также состоится награждение победителей голосования, создавших лучшие парковки и веломаршруты. Велопарад проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также одним из основных условий является соблюдение правил дорожного движения.