В Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад

В Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад

Сегодня, 14:50ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Сегодня в Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад. Участники проехали по главным улицам города — Первомайская, проспект Ленина и улица Мира, а также другим. Стартовали велосипедисты от площадки за КДК «Современник». Там же завершился заезд.

Как сообщил «Тагильский рабочий», на мероприятии собралось 139 человек. Большая часть присутствующих — это участники городского велоклуба. Также на мероприятии побывали воспитанники спортивной школы № 4, а также любители активного отдыха.

В велопараде также принял участие кандидат на довыборы в гордуму Нижнего Тагила по одномандатному округу № 10, руководитель ФОК «Президентский» Александр Долгоруков.

Напомним, сегодня в рамках мероприятия пройдут конкурсы с призами, а также состоится награждение победителей голосования, создавших лучшие парковки и веломаршруты. Велопарад проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также одним из основных условий является соблюдение правил дорожного движения.

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