«Хармс» и ремонт кровли. Молодежный театр Нижнего Тагила готовится к продаже билетов
В Нижнем Тагиле ремонт крыши закрытого ранее Молодежного театра начнётся уже 25 сентября, рассказала директор театра Наталия Мозжакова. Первые спектакли сыграет московский #театр_чё 25 октября.
Директор Молодежного театра Наталия Мозжакова рассказала TagilCity.ru, что подрядчик уже был на объекте.
Они погрустнели конечно, когда увидели в какое состояние крыша пришла за лето. Но настрой у них боевой,говорит Мозжакова.
После ремонта крыши и гастролей московского театра Наталия Мозжакова пообещала устроить официальное открытие, но отметила, что зданию также необходим капитальный ремонт.
Капитальный ремонт стен попадает в федеральные целевые программы, а значит — ждём,поделилась директор театра.
Сегодня, 23 сентября, были напечатаны первые билеты для Молодежного театра.
Мы играем спектакль «Хармс» в основном на выездах. Ранее спектакли были благотворительные, а сегодня мы напечатали первые билеты,рассказала Наталия Мозжакова.
Также Мозжакова отметила, что готовы почти все правовые акты, а оставшиеся будут готовы до конца года. Замечания счётной палаты, вынесенные на обсуждение гордумы 23 сентября, были устранены. До конца года театр планирует выпустить ещё два спектакля.
Напомним, капремонт кровли здания обойдется в 3,5 миллиона рублей, контракт на выполнение работ получило ООО СТК «Успех».