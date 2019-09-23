«Хармс» и ремонт кровли. Молодежный театр Нижнего Тагила готовится к продаже билетов

Директор Молодежного театра Наталия Мозжакова рассказала TagilCity.ru, что подрядчик уже был на объекте.

Они погрустнели конечно, когда увидели в какое состояние крыша пришла за лето. Но настрой у них боевой,говорит Мозжакова.

После ремонта крыши и гастролей московского театра Наталия Мозжакова пообещала устроить официальное открытие, но отметила, что зданию также необходим капитальный ремонт.

Капитальный ремонт стен попадает в федеральные целевые программы, а значит — ждём,поделилась директор театра.

Сегодня, 23 сентября, были напечатаны первые билеты для Молодежного театра.

Мы играем спектакль «Хармс» в основном на выездах. Ранее спектакли были благотворительные, а сегодня мы напечатали первые билеты,рассказала Наталия Мозжакова.

Также Мозжакова отметила, что готовы почти все правовые акты, а оставшиеся будут готовы до конца года. Замечания счётной палаты, вынесенные на обсуждение гордумы 23 сентября, были устранены. До конца года театр планирует выпустить ещё два спектакля.