Минфин сообщил о массовом сокращении госслужащих

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Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости сообщила о грядущем массовом сокращении госслужащих в 2020 году.
По сообщению Нестеренко, это необходимо для того, чтобы обеспечить рост зарплат госслужащим, иначе в дальнейшем они будут повышаться только на уровне инфляции. Из госбюджета ежегодно для создания конкурентного уровня зарплаты госслужащих требуется порядка ста миллиардов рублей дополнительно.
Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, подчеркнула Нестеренко.
Реформа пройдет в два этапа. Первый этап: численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%. Это произойдет уже в следующем году. Второй этап: упразднение некоторых территориальных подразделений и создание фронт-офисов.
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