Минфин сообщил о массовом сокращении госслужащих

По сообщению Нестеренко, это необходимо для того, чтобы обеспечить рост зарплат госслужащим, иначе в дальнейшем они будут повышаться только на уровне инфляции. Из госбюджета ежегодно для создания конкурентного уровня зарплаты госслужащих требуется порядка ста миллиардов рублей дополнительно.

Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, подчеркнула Нестеренко.