Российский Верховный суд оставил без изменения решение о выплате штрафа АО «ГАЗЭКС» за отключение газа МУП «Нижнетагильские тепловые сети», пишет «Правда УрФО»

Напомним, компания «ГАЗЭКС», «дочка» «Реновы» Виктора Вексельберга, выплатила штраф почти 31 миллион рублей по решению арбитражного суда УрФО. Причиной послужло отключение газа за долги тагильской энергокомпании, в результате чего перестали работать котельные, снабжавшие горячей водой и отоплением более 250 многоквартирных и 40 частных домов, 174 объекта социальной значимости. При этом пострадали добросовестно платившие граждане. «Газэкс» выплатил штраф более 30 млн рублей за отключение котельных в Нижнем Тагиле

