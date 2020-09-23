Уральский модельер подарил Владимиру Путину новую одежду

Дмитрий Шишкин подарил главе государства коллекцию одежды Putin Team. Он бесплатно передал ему 100 единиц одежды: брюки, толстовки, футболки и головные уборы.
Для президента была сшита одежда размера L, специальных мерок для этого не снимали.
По словам модельера сложностей при индивидуальном пошиве не возникло.
Для коллекции изготовили одежду «сдержанных цветов» с надписью Putin Team, он ее одобрил.
В июле Дмитрий Шишкин был одним из спикеров совещания по легкой промышленности. Он договорился с главой государства о том, что сошьет для него коллекцию одежды с его именем.
По словам модельера, Путин должен по достоинству оценить коллекцию и поддержать фабрику, так как увлекается спортом.
Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в период коронавируса перестроил швейные фабрики для шитья многоразовых масок из хлопка.