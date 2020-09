Уральский модельер подарил Владимиру Путину новую одежду

Уральский модельер Дмитрий Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку с одеждой, сообщает Е1.

Дмитрий Шишкин подарил главе государства коллекцию одежды Putin Team. Он бесплатно передал ему 100 единиц одежды: брюки, толстовки, футболки и головные уборы. Для президента была сшита одежда размера L, специальных мерок для этого не снимали. По словам модельера сложностей при индивидуальном пошиве не возникло. Для коллекции изготовили одежду «сдержанных цветов» с надписью Putin Team, он ее одобрил. В июле Дмитрий Шишкин был одним из спикеров совещания по легкой промышленности. Он договорился с главой государства о том, что сошьет для него коллекцию одежды с его именем. По словам модельера, Путин должен по достоинству оценить коллекцию и поддержать фабрику, так как увлекается спортом. Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в период коронавируса перестроил швейные фабрики для шитья многоразовых масок из хлопка. Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок

