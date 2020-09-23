Уральский модельер подарил Владимиру Путину новую одежду

Уральский модельер подарил Владимиру Путину новую одежду

Сегодня, 15:00ОбществоPhoto: Официальный сайт Кремля
Уральский модельер Дмитрий Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку с одеждой, сообщает Е1.

Дмитрий Шишкин подарил главе государства коллекцию одежды Putin Team. Он бесплатно передал ему 100 единиц одежды: брюки, толстовки, футболки и головные уборы.

Для президента была сшита одежда размера L, специальных мерок для этого не снимали.

По словам модельера сложностей при индивидуальном пошиве не возникло.

Для коллекции изготовили одежду «сдержанных цветов» с надписью Putin Team, он ее одобрил.

В июле Дмитрий Шишкин был одним из спикеров совещания по легкой промышленности. Он договорился с главой государства о том, что сошьет для него коллекцию одежды с его именем.

По словам модельера, Путин должен по достоинству оценить коллекцию и поддержать фабрику, так как увлекается спортом.

Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в период коронавируса перестроил швейные фабрики для шитья многоразовых масок из хлопка.

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