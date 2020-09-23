В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи

В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи

Сегодня, 12:43ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко, сообщает Е1 со ссылкой на службу скорой помощи города.

Он ушел из жизни 21 сентября после продолжительной болезни.

При жизни Владимир Фиалко был врачом-кардиологом, а также являлся первым заведующим подстанции службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Он участвовал в создании кардиологической и неврологической бригад и лабораторной службы.

Владимир Фиалко написал книгу «Проблемы тактики на догоспитальном этапе. Диагностические и тактические ошибки». Она является обучающим руководством для врачей и фельдшеров скорой помощи.

Фиалко входит в число лауреатов премии профессионального признания «Медицинский Олимп», он был награжден в 2004 году.

Напомним, накануне в Екатеринбурге от коронавируса умер фельдшер скорой помощи, проработавший помощником врача в бригаде реанимации более 20 лет.

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