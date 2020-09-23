В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи

Он ушел из жизни 21 сентября после продолжительной болезни.
При жизни Владимир Фиалко был врачом-кардиологом, а также являлся первым заведующим подстанции службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Он участвовал в создании кардиологической и неврологической бригад и лабораторной службы.
Владимир Фиалко написал книгу «Проблемы тактики на догоспитальном этапе. Диагностические и тактические ошибки». Она является обучающим руководством для врачей и фельдшеров скорой помощи.
Фиалко входит в число лауреатов премии профессионального признания «Медицинский Олимп», он был награжден в 2004 году.
Напомним, накануне в Екатеринбурге от коронавируса умер фельдшер скорой помощи, проработавший помощником врача в бригаде реанимации более 20 лет.