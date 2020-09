В Екатеринбурге в здании бывшего училища на Уктусе откроется военный госпиталь

Здание бывшего Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища на улице Щербакова перепрофилируют под военный госпиталь. Об этом заместитель министра обороны России Николай Панков рассказал в письме, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем телеграм-канале.

По словам Панкова, заново открывать училище в Екатеринбурге не планируют, так как в Минобороны РФ нет потребности во введении новых специальностей, а объемы военных кадров не планируют увеличивать. Училище заработало в Екатеринбурге 1992 году, было расформировано в 2011 году. При этом студенты были переведены в Санкт-Петербург в Михайловскую артиллерийскую академию. Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин планировал на этом месте сделать Центр по патриотическому воспитанию молодежи, но Минобороны уже тогда выражало желание открыть в этом здании военный госпиталь. Туда должны были перевезти медучреждение из Зеленой Рощи. Напомним, в Екатеринбурге решили реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, проект реконструкции уже согласован. Свердловские власти решили реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще

