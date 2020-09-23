В Екатеринбурге в здании бывшего училища на Уктусе откроется военный госпиталь

По словам Панкова, заново открывать училище в Екатеринбурге не планируют, так как в Минобороны РФ нет потребности во введении новых специальностей, а объемы военных кадров не планируют увеличивать.
Училище заработало в Екатеринбурге 1992 году, было расформировано в 2011 году. При этом студенты были переведены в Санкт-Петербург в Михайловскую артиллерийскую академию.
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин планировал на этом месте сделать Центр по патриотическому воспитанию молодежи, но Минобороны уже тогда выражало желание открыть в этом здании военный госпиталь. Туда должны были перевезти медучреждение из Зеленой Рощи.
Напомним, в Екатеринбурге решили реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, проект реконструкции уже согласован.