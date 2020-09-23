В Екатеринбурге в здании бывшего училища на Уктусе откроется военный госпиталь

Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин планировал на этом месте сделать Центр по патриотическому воспитанию молодежи, но Минобороны уже тогда выражало желание открыть в этом здании военный госпиталь. Туда должны были перевезти медучреждение из Зеленой Рощи.