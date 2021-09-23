Десятки нарушений обнаружены в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге

Десятки нарушений обнаружены в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге
Десятки нарушений обнаружены в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:58ОбществоФото: 1МI
Более 40 нарушений нашли в сети магазинов «Светофор» в уральской столице. Больше всего претензий у активистов вызвали ценники на товары: на них не указана основная важная информация. Например, сроки годности.

В магазинах сети «Светофор» в Екатеринбурге активистами из «Общественной потребительской инициативы» обнаружены более 40 нарушений правил торговли, сообщает E1.

Фото:Общественная потребительская инициатива

В магазинах не всегда соблюдаются правила хранения товаров. Часто на полках располагаются товары в поврежденной упаковке. Подобные проблемы «Светофоров» отмечаются во многих регионах страны, рассказали активисты.

Все данные переданы в региональный Роспотребнадзор, где уже начали проверку.

Напомним, жительница Среднего Урала обнаружила в только что купленном пакете муки «Увелка» живых личинок червей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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