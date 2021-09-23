Десятки нарушений обнаружены в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге

В магазинах сети «Светофор» в Екатеринбурге активистами из «Общественной потребительской инициативы» обнаружены более 40 нарушений правил торговли, сообщает E1.
В магазинах не всегда соблюдаются правила хранения товаров. Часто на полках располагаются товары в поврежденной упаковке. Подобные проблемы «Светофоров» отмечаются во многих регионах страны, рассказали активисты.
Все данные переданы в региональный Роспотребнадзор, где уже начали проверку.
Напомним, жительница Среднего Урала обнаружила в только что купленном пакете муки «Увелка» живых личинок червей.