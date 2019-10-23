Две организации ЖКХ Каменска-Уральского обвиняются в присвоении 34 млн рублей граждан

Компании обеспечивали тепло- и водоснабжение Каменского ГО. Деньги, которые жители округа платили компаниям, не перечислялись поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был нанесен ущерб более 34 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц из руководства компаний. Следователям предстоит установить кто из сотрудников компаний ответственен за нарушение закона.