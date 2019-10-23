Две организации ЖКХ Каменска-Уральского обвиняются в присвоении 34 млн рублей граждан
Сегодня, 20:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском в отношении компаний ООО «ТГК «Стройком» и ООО «Перспектива +» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Компании обеспечивали тепло- и водоснабжение Каменского ГО. Деньги, которые жители округа платили компаниям, не перечислялись поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был нанесен ущерб более 34 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц из руководства компаний. Следователям предстоит установить кто из сотрудников компаний ответственен за нарушение закона.
В пресс-службе отметили, что директором обеих компаний являлась Елена Устьянцева. Ранее директор аффилированной с Устьянцевой управляющей компании «Стройком» Иван Шестаков был осужден на 3 года условно за растрату средств жителей.
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