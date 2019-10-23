Суд обязал Минобороны убрать из Верхней Салды 48 зенитных ракет
Сегодня, 12:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области суд обязал Минобороны убрать с завода в Верхней Салде 48 зенитных ракет, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Суд счел, что ракеты, находящиеся на территории ВГКЗХЕ, представляют опасность для местных жителей, так как корпуса завода расположены в центре города.
С иском в суд обратилась прокуратура. Иск был подан в апреле этого года. Однако Минобороны ходатайствовало о рассмотрении дела не в районном суде, а в Свердловском облсуде. Ходатайство не было удовлетворено. Тогда Минобороны обжаловало решение в вышестоящей инстанции. Облсуд счел доводы суда первой инстанции убедительными и отказал в пересмотре дела.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны накопило долг перед свердловскими ресурсниками в размере 204 миллионов рублей.
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