Суд обязал Минобороны убрать из Верхней Салды 48 зенитных ракет

Суд счел, что ракеты, находящиеся на территории ВГКЗХЕ, представляют опасность для местных жителей, так как корпуса завода расположены в центре города.

С иском в суд обратилась прокуратура. Иск был подан в апреле этого года. Однако Минобороны ходатайствовало о рассмотрении дела не в районном суде, а в Свердловском облсуде. Ходатайство не было удовлетворено. Тогда Минобороны обжаловало решение в вышестоящей инстанции. Облсуд счел доводы суда первой инстанции убедительными и отказал в пересмотре дела.