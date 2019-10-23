В Екатеринбурге проверят эффективность работы кинотеатра «Салют»
Сегодня, 23:14ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению и культурной политике проверит, как работает муниципальный кинотеатр «Салют», судьбу которого чиновники должны решить до 1 ноября, сообщает ИА «Европейско-азиатские новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Глава комиссии Алексей Вихарев заявил, что нужно изучить сначала, как осуществляется управление муниципальным предприятием. Комиссия должна убедиться в эффективности и правильности расхода средств, выделяемых для развития учреждения.
Также Алексей Вихарев отметил, что сейчас кинотеатр работает неэффективно, но нужно понять причины, которые привели к этому, а не просто закрывать важный для города объект.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей