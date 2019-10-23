В Екатеринбурге проверят эффективность работы кинотеатра «Салют»

Глава комиссии Алексей Вихарев заявил, что нужно изучить сначала, как осуществляется управление муниципальным предприятием. Комиссия должна убедиться в эффективности и правильности расхода средств, выделяемых для развития учреждения.

Также Алексей Вихарев отметил, что сейчас кинотеатр работает неэффективно, но нужно понять причины, которые привели к этому, а не просто закрывать важный для города объект.