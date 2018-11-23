Гринч, Месси и Джордан появились на мусорных урнах в Нижнем Тагиле

Экологическая акция, направленная на привлечение внимания к проблеме мусора на улицах города, прошла в Нижнем Тагиле. Организовали и провели ее ребята из модуля «Урбанистика» центра «Капитан».

Тагильчане из Центра молодежного инновационного творчества несколько дней работали над проектом. Так, сначала были распечатаны постеры, затем был вырезан каркас, на который были помещены изображения Гринча и спортсменов.

После этого ребята вышли на улицы города и установили на урны конструкции, мотивирующие жителей города не бросать мусор на тротуары.

Как сообщают участник акции, горожане встретили их с непониманием и задавали разнообразные вопросы: