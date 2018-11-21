700 тысяч человек убрали 24 000 тонн мусора на экосубботниках Свердловской области
Сегодня, 18:40ОбществоФото: «Областная Газета»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 8 сентября по 7 октября в Свердловской области прошли экологические субботники «Зеленая Россия». В акции участвовало 700 470 человек, которые убрали 24 000 тн. мусора.
Всероссийский экосубботник «Зеленая Россия» прошел на 1480 участках региона. В нем приняли участие волонтеры, учащиеся школ, вузов и СПО, бюджетники, работники госструктур и предприятий промышленного производства, депутаты и военные.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также присоединился к акции, он помог в уборке территории Шарташского лесопарка, сообщила «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей