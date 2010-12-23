Муниципалитет готов предоставлять помещения под частные детские сады Нижнего Тагила

Об этом рассказала глава города Валентина Исаева. Она отметила, что на встречах с предпринимателями всегда призывает их заняться таким бизнесом, как создание частного детского сада. Пока в городе только один частный садик КРЗ. Уже сейчас город готов отдать под такой проект здание на Карла Маркса, ранее принадлежавшее 18-й гимназии. К тому же, напомнила мэр, до 2010 года в Нижнем Тагиле планируется вернуть перепрофилированные садики на Вые и на Вагонке.

Новые садики появятся в Дзержинском районе, на Руднике и на ГГМ. На Гальянке, кстати, проект садика на 130 мест уже готов, заканчивается его государственная экспертиза. И уже весной детский сад начнут строить. До конца года, как и планировалось, в Нижнем Тагиле появилось дополнительно 1660 мест в детских садах. Где-то появились новые группы, где-то наполняемость уже существующих увеличили на 2-3 человек. Тем не менее, местами в садиках сейчас полностью обеспечены только дети 5-7-ми лет, констатирует Валентина Исаева. Очередь же в детские сады составляет 5370 человек.