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Муниципалитет готов предоставлять помещения под частные детские сады Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Муниципалитет готов предоставлять помещения под частные детские сады Нижнего Тагила

23 декабря 2010, 19:06ОбществоАнка
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