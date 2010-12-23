Муниципалитет готов предоставлять помещения под частные детские сады Нижнего Тагила
Администрация Нижнего Тагила готова предоставлять помещения под частные детские сады.
Об этом рассказала глава города Валентина Исаева. Она отметила, что на встречах с предпринимателями всегда призывает их заняться таким бизнесом, как создание частного детского сада. Пока в городе только один частный садик КРЗ. Уже сейчас город готов отдать под такой проект здание на Карла Маркса, ранее принадлежавшее 18-й гимназии. К тому же, напомнила мэр, до 2010 года в Нижнем Тагиле планируется вернуть перепрофилированные садики на Вые и на Вагонке.
Новые садики появятся в Дзержинском районе, на Руднике и на ГГМ. На Гальянке, кстати, проект садика на 130 мест уже готов, заканчивается его государственная экспертиза. И уже весной детский сад начнут строить. До конца года, как и планировалось, в Нижнем Тагиле появилось дополнительно 1660 мест в детских садах. Где-то появились новые группы, где-то наполняемость уже существующих увеличили на 2-3 человек. Тем не менее, местами в садиках сейчас полностью обеспечены только дети 5-7-ми лет, констатирует Валентина Исаева. Очередь же в детские сады составляет 5370 человек.
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