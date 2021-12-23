Полицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила

Полицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила
Полицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила
Сегодня, 17:54ОбществоФото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
В преддверии Нового года полицейский Дед Мороза из Нижнего Тагила традиционно поздравил детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех малышей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Главного новогоднего деда сопровождала Снегурочка, а в гости к подопечным правоохранители приехали на санях.

Полицейский Дед Мороз в Нижнем Тагиле побывал в нескольких многодетных и малообеспеченных семьях, а также у детей, которые воспитываются в сложной жизненной ситуации. Первыми стали подопечные правоохранителей в селе Лая. Детям подарили сладкие подарки, а также поздравили их с наступающим Новым Годом, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В ролях Деда Мороза и Снегурочки были начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 подполковник полиции Светлана Сараева и представитель противопожарной службы поселка Горноуральский Илья Бекезин.

Для детей сотрудники полиции также провели новогоднюю елку в Горноуральском центре культуры.

Сюжеты:
Пригород
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МВДНовый годДед Морозуправление мвд
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