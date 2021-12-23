Полицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила

Полицейский Дед Мороз в Нижнем Тагиле побывал в нескольких многодетных и малообеспеченных семьях, а также у детей, которые воспитываются в сложной жизненной ситуации. Первыми стали подопечные правоохранителей в селе Лая. Детям подарили сладкие подарки, а также поздравили их с наступающим Новым Годом, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В ролях Деда Мороза и Снегурочки были начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 подполковник полиции Светлана Сараева и представитель противопожарной службы поселка Горноуральский Илья Бекезин.
Для детей сотрудники полиции также провели новогоднюю елку в Горноуральском центре культуры.