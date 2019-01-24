Казаки вновь предложили переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

Согласно информации из социальных сетей, 26 января у памятника Свердлову в Екатеринбурге состоится пикет инициативной группы граждан, относящих себя к казачеству. Мероприятие посвящено, по заверениям организаторов, 100-летию памяти жертв геноцида казачества со стороны советского руководства. На повестке встречи – снос памятника Якову Свердлову и переименование области. Заявление о проведении мероприятия подано 17 января в министерство общественной безопасности Свердловской области.

По информации источников агентства URA.ru, встречу организуют так называемые «общественные казаки», не имеющие никаких регламентирующих документов и отношения к уральскому казачеству. Напомним, призыв о сносе памятника и переименовании области уже поднимался в 2018 году. Тогда дискуссия о необходимости этих мер расколола казачью среду на 2 части.