МУП Сысерти выплатил компенсацию за услуги ЖКХ после вмешательства прокуратуры

Пенсионерка в городе Сысерть в январе 2019 года не полностью получила компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. После устного обращения в муниципальное казенное учреждение «Информационный расчетный центр» Сысертского городского округа о неполучении компенсации в полном объеме 67-летняя женщина написала заявление в прокуратуру.

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по заявлению пенсионерки. В ходе проведенной проверки установлено, что женщине положена ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств, при условии отсутствии задолженности по оплате услуг ЖКХ. Но в январе 2019 года заявительнице денежные средства были выплачены частично. Задолженность за оплату коммунальных услуг у нее отсутствовала.