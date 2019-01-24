МУП Сысерти выплатил компенсацию за услуги ЖКХ после вмешательства прокуратуры
67-летняя жительница Сысерти не полностью получила компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг и написала заявление в прокуратуру. Прокуратура в ходе проверки МКУ «Информационный расчетный центр» выявила нарушения.
Пенсионерка в городе Сысерть в январе 2019 года не полностью получила компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. После устного обращения в муниципальное казенное учреждение «Информационный расчетный центр» Сысертского городского округа о неполучении компенсации в полном объеме 67-летняя женщина написала заявление в прокуратуру.
Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по заявлению пенсионерки. В ходе проведенной проверки установлено, что женщине положена ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств, при условии отсутствии задолженности по оплате услуг ЖКХ. Но в январе 2019 года заявительнице денежные средства были выплачены частично. Задолженность за оплату коммунальных услуг у нее отсутствовала.
Выявленные нарушения устранены и после требования прокуратуры все положенные компенсации женщине выплачены полностью. Решается вопрос об ответственности должностных лиц. Также будет проведена проверка целевого расходования денежных средств в муниципальном казенном учреждении «Информационный расчетный центр», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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