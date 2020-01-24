В Нижнем Тагиле появился ещё один экипаж по отлову бездомных собак
Сегодня, 15:35ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле начал работу второй экипаж специализированной компании по отлову собак, сообщил 24 января на аппаратном совещании глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Будет работать два экипажа. Технологию мы тоже отработаем вместе с управлением городского хозяйства, чтобы это было с участием наших специалистов, сказал Мальцев.
Напомним, на прошлом совещании в мэрии главы трёх районов Нижнего Тагила отметили всплеск обращений горожан на количество бездомных собак. Большинство жалоб поступало от жителей ВЫИ и микрорайона Кирпичный. Мэр Владислав Пинаев раскритиковал работу службы по отлову и заявил о возможном расторжении контракта.
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