Мэрия раскритиковала отловщиков собак в Тагиле. Поднят вопрос о расторжении договора

В администрацию Ленинского района на городском контроле поступило 15 жалоб на бездомных собак, а Тагилстроевского района — 8. Также тагильчане писали и звонили в администрацию Дзержинского района.

Всплеск обращений — Выя и Кирпичный. Были факты покусов. Количество собак ещё увеличится к весне, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Также он добавил, что в городе отлавливает собак только один экипаж при их большем количестве. По словам главы администрация Ленинского района Геннадия Мальцева, чиновники совместно выезжает на отлов, чтобы отчётность подрядчика совпадала с теми финансами, которые он предъявляет к муниципалитету.

Владислав Пинаев заявил, что надо подумать о расторжении контракта с подрядчиком. Его инициативу поддержал и. о. начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Я к этой же мысли прихожу. Мы обсуждали применении санкций к ним. В контракте сказано, что они должны реагировать на наши заявки. Если заявку выполняют не в полном объёме, соответственно составляем акт о санкции, сказал Лебедев.

Администрацией Тагилстроевского района было организовано взаимодействие со Службой заказчика городского хозяйства и подрядчиком.