Мэрия раскритиковала отловщиков собак в Тагиле. Поднят вопрос о расторжении договора
Главы трёх районов Нижнего Тагила отметили всплеск обращений жителей города на количество бездомных собак. Владислав Пинаев поднял вопрос о расторжении контракта с подрядчиком, который занимается отловом животных.
В администрацию Ленинского района на городском контроле поступило 15 жалоб на бездомных собак, а Тагилстроевского района — 8. Также тагильчане писали и звонили в администрацию Дзержинского района.
Всплеск обращений — Выя и Кирпичный. Были факты покусов. Количество собак ещё увеличится к весне, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Также он добавил, что в городе отлавливает собак только один экипаж при их большем количестве. По словам главы администрация Ленинского района Геннадия Мальцева, чиновники совместно выезжает на отлов, чтобы отчётность подрядчика совпадала с теми финансами, которые он предъявляет к муниципалитету.
Владислав Пинаев заявил, что надо подумать о расторжении контракта с подрядчиком. Его инициативу поддержал и. о. начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Я к этой же мысли прихожу. Мы обсуждали применении санкций к ним. В контракте сказано, что они должны реагировать на наши заявки. Если заявку выполняют не в полном объёме, соответственно составляем акт о санкции, сказал Лебедев.
Администрацией Тагилстроевского района было организовано взаимодействие со Службой заказчика городского хозяйства и подрядчиком.
Напомним, 9 января в Нижнем Тагиле стая собак покусала студентку Высокогорского многопрофильного техникума. По словам пострадавшей, животные были очень агрессивны и едва не разорвали ее на части. Также она сообщила, что в тот день из раны на ноге долго шла кровь, а ночью поднялась температура. Девушка намерена обратится в правоохранительные органы и найти виновных в происшествии. В декабре Владислав Пинаев предложил создать в Нижнем Тагиле службу по отлову собак.