Тагильчане, сегодня Масленица - начало сырной недели!

Многие знают Масленицу как начало сырной недели. Забавные проводы холодной зимы, ожидание весеннего настроения и тепла. А вкусные блины, неизменный атрибут праздника, имеют свое ритуальное значение – круглые, румяные, горячие – они являются символом солнца.

Несмотря на изменения жизни, введение новых праздников, в том числе и христианских, широкая Масленица продолжает существовать и по сей день. Ее всегда встречают и провожают с особым настроем. Интересно, что каждый день масленой недели имеет свой обряд. Сегодня, в понедельник, тагильчане встречают Масленицу, во вторник – так называемые «заигрыши». В среду зятья и их жены приходят «к теще на блины». В четверг горожане катаются на санях. А в пятницу затья зовут тещу на угощение, на так называемые «тещины вечерки».

В субботу по традиции проводятся золовкины посиделки. Ну а воскресенье – замечательный повод попросить прощения друг у друга, ведь это «прощеное воскресенье», или «прощеный день». В общем, богатство русских традиций не может оставить ни одного жителя равнодушным. Каждый приходит в эту неделю с особым настроением, присущим только «русскому духу».

В Нижнем Тагиле также пройдут праздники, посвященные Масленице. В городском парке культуры имени А.П. Бондина масленичные гуляния состоятся 2 марта с 14.00. Все желающие смогут принять участие в игровой программе и поучаствовать в традиционном сжигании чучела зимы. Тагильчан и гостей города ждёт выступление духового оркестра, фольклорного ансамбля «Соловейка», хорового ансамбля «Тагильские россыпи» и группы «Смайл».

Два дня будут праздновать Масленицу в деревне Усть-Утка. В первый день весны в 12.00 на площади у реки Чусовой гостей ждет игровое театрализованное представление. А в воскресенье, 2 марта в 12.00 всех желающих ждут на игровую программу «Как на масляной неделе» (организатор - «Досуговый центр «Урал»). Гости поучаствуют в веселых проводах зимы: конкурсах, плясках, хороводах и обрядах.