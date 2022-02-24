Московская биржа из-за событий на Донбассе заявила о приостановке торгов

Московская биржа из-за событий на Донбассе заявила о приостановке торгов
Московская биржа из-за событий на Донбассе заявила о приостановке торгов
Сегодня, 11:32ОбществоФото: pixabay.com

Московская биржа приостановила торги на неопределенный срок

Сообщение об этом появилось на сайте Московской биржи в 9.52 по свердловскому времени. Причины остановки торгов не называются, но аналитики ряда федеральных изданий это связывают с ситуацией на Донбассе.

По сообщениям Центробанка, курс рубля слабеет по отношению к евро и доллару. До приостановки торгов на Московской бирже он превышал 84 и 95 рублей, соответственно. Индексы акций российских предприятий также стремились вниз.

Аналогичный шаг сделан биржей Санкт-Петербурга. Прием заявок и заключение договоров по ценным бумагам остановлены с 10.10 по свердловскому времени. А ранее поданные заявки биржи предлагают отозвать.

Как отмечают специализированные издания, курс российской валюты по отношению к евро и доллару снижается последние несколько дней, после начавшейся эвакуации из ДНР и ЛНР, а также признания суверенитета этих двух республик.

По данным Центробанка России на 11.00 по свердловскому времени, за 1 доллар давали 80 рублей 41 копейку, а евро стоил уже 90 рублей 88 копеек.

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