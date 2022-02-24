Во сколько тагильчанину обойдутся продукты из «списка выживания»?

«Набор выживальщика» — так называют список продуктов, которые имеют долгий срок хранения и помогут выжить в экстренной ситуации. Редакция TagilCity.ru проанализировала цены в тагильских магазинах и сетях доставки на 24 февраля по всему списку таких продуктов. Расчет стоимости производился на одного человека.

Если вы обеспокоены нестабильной ситуацией на западе России и возможным перебоем с питанием из-за этого или хотите подготовится к еще более худшему сценарию — апокалипсис, ядерная война, нашествие инопланетян (нужное подчеркнуть), то вам необходимо сделать запасы продуктов, представленных ниже. Пеммикан (сублимированное мясо) и/или тушенка Пеммикан — это измельченное до порошкообразного состояния нежирное мясо, перемешанное с равными частями топлёного жира и сушеных измельченных ягод. Его невозможно найти на полках в магазине, но можно изготовить самостоятельно. Также пеммикан легко заменяется тушенкой с длительным сроком хранения. Банка обязательно должна быть жестяная. Тушеная говядина с более высокими отзывами покупателей обойдется от 295 до 312 рублей за одну банку. Сухое молоко Изготавливается молочный порошок путем сгущения и выпаривания свежего или нормализированного молока. При этом сохраняется большая часть витаминов, минералов и других полезных веществ. Более длительный срок хранения у обезжиренного сухого молока, чем у цельного. Пакет молочного порошка весом 200 граммов обойдется в среднем в 220 рублей. Мед «Выживальщики» рекомендуют только натуральный мед, и не из супермаркетов, а от прямых поставщиков или с пасеки. В этом случае 500-граммовая банка меда будет стоить от 300 рублей в зависимости от его типа. В сетевых магазинах продуктов можно найти дешевле — от 230 рублей. При этом мед высокого качества не имеет срока годности совсем. Фото: pixabay.com Овсянка В герметически закрытой упаковке или в пластиковом контейнере с поглотителем кислорода овсянку можно хранить 30 лет. Полезность этой крупы очевидна — в ней содержатся белки, клетчатка, витамины А, группы В, Е, К и РР, а также множество минеральных веществ. Стоимость овсянки без вкусовых добавок начинается от 59 рублей. Макаронные изделия Их срок хранения также можно «растянуть» до 20 лет. При этом выбирать лучше те сорта, которые являются сухими и изготовленными и твердых сортов пшеницы. Если в макаронах содержатся яйца и молоко, то это существенно снижает их срок годности. Цены на простые макароны за 500-грамовую упаковку варьируются от 32 до 65 рублей. Сушеные овощи и фрукты Могут использоваться как отдельно, так и в качестве добавок в блюда. При хранении в темном сухом месте сушеными овощами и фруктами можно питаться на протяжении 20 лет. Сушеные томаты стоят от 126 рублей за 120 граммов, сушеный чеснок — от 37 рублей в зависимости от веса, сушеные грибы — от 273 рублей за 45 граммов. Сушеные фрукты в магазинах представлены в очень широком ассортименте — изюм, клубника, ананас, шиповник, финики, манго и т. д. Цены на них также разные. Например, за 20 граммов клубники — 189 рублей, за 80 граммов манго — 279 рублей, курага и чернослив начинаются от 150 рублей. Фото: pixabay.com Желе Если во время апокалипсиса вам захотелось чего-нибудь сладкого, то на этот случай подойдет желе. Но хранить его лучше в сухом виде. Пакетик сухого желе обойдется от 32 до 61 рубля. Вода Вот чем необходимо запастись в первую очередь. Можно налить из-под крана, но при этом ее нужно обязательно прокипятить. Если же захочется более чистой воды, то за 19-литровую бутыль нужно будет отдать от 160 до 350 рублей. Белый рис и гречка Содержит много витаминов, клетчатку и, кроме того, рис очень питателен. Сюда же можно добавить и гречку, которую любят скупать при малейшей угрозе кризиса. Упаковка белого риса 800 граммов обойдется от 79 рублей, гречка того же веса — от 88 рублей. Топленое масло Этот способ приготовления позволяет удалить из масла большую часть сухих примесей, так что остаток может храниться очень долго. Но вкусовые и питательные качества начинают ухудшаться после 20 лет хранения. Стоимость сливочного топленого масла начинается от 370 рублей за 350 граммов, растительного — от 121 рубля. Сахар и соль Цена сахара за килограмм начинается от 52 рублей, соли — от 9 рублей. Для выживания лучше брать йодированную соль, ее стоимость — от 55 рублей. Фото: pixabay.com Чай, кофе, какао-порошок Можно обойтись без них, но при выживании приятнее пить не «пустой» кипяток. Цены на чай и кофе очень разнообразны. Все зависит от вкусовых добавок и марки. При этом чай лучше брать рассыпной, а не в пакетиках. Цена на какао-порошок за 100 граммов начинается от 63 рублей. Картофельные хлопья или сушеное картофельное пюре Выгоднее брать второе — от 250 рублей за килограмм. Тогда как картофельные хлопья стоят примерно 115 рублей за 250 граммов (460 рублей за килограмм). Кисломолочная закваска Долго сохраняет свои свойства, если регулярно «подкармливать» ее мукой и поддерживать оптимальную температуру. Ее сложно найти на полках в магазинах, но через интернет можно заказать от 240 рублей за упаковку. Уксус Его всегда полезно всегда держать в запасе. Он пригодится и в процессе приготовления пищи, и для консервации, и во время уборки, и даже при некоторых медицинских манипуляций. Обычный столовый 9-процентный уксус можно купить за 30 рублей в объеме 500 миллилитров. В общей сложности этот список из 15-ти наименований обойдется примерно в 2800 рублей на одного человека. Однако туда легко можно сколько угодно других продуктов. Все зависит от кошелька и предпочтений. Однако редакция TagilCity.ru надеется, что он сможет пригодится только в туристических походах, и его актуальность не будет востребована никогда.

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