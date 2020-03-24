В Нижнем Тагиле наркозависимый подделал справку для получения водительских прав
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Тагиле по факту подделки документов для получения водительского удостоверения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Весной прошлого года тагильчанин 1991 года рождения осужден за незаконные приобретение и хранение наркотиков и направлен на лечение от наркозависимости. По результатам судмедэкспертизы мужчине поставлен диагноз «синдром зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ, начальная-средняя стадия, активная зависимость», в связи с чем осужденный направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
До декабря 2019 года он имел водительские права, после истечения срока действия документа, осознавая, что ему запрещено управлять транспортным средством, предоставил поддельный медицинский бланк. Согласно справке, выполненной на бланке ГБУЗ Свердловской области «Психиатрическая больница № 3», противопоказаний к управлению автомобилем мужчина не имеет.
Затем тагильчанин обратился в ГИБДД, где в начале этого года получил водительское удостоверение на управление транспортными средствами нескольких категорий. В ходе прокурорской проверки вскрылся факт подделки документа. В связи с чем было возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортом.