В Нижнем Тагиле наркозависимый подделал справку для получения водительских прав

Весной прошлого года тагильчанин 1991 года рождения осужден за незаконные приобретение и хранение наркотиков и направлен на лечение от наркозависимости. По результатам судмедэкспертизы мужчине поставлен диагноз «синдром зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ, начальная-средняя стадия, активная зависимость», в связи с чем осужденный направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

До декабря 2019 года он имел водительские права, после истечения срока действия документа, осознавая, что ему запрещено управлять транспортным средством, предоставил поддельный медицинский бланк. Согласно справке, выполненной на бланке ГБУЗ Свердловской области «Психиатрическая больница № 3», противопоказаний к управлению автомобилем мужчина не имеет.